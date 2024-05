Alexander Skavøy Leksen sørget for at Kattem fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare to minutter, og Leo Langen Drevland doblet ledelsen da han satte inn 2-0 åtte minutter senere. Etter et kvarters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Gørkem Akcakin reduserte til 1-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Forsvarte ledelsen etter pause

En spiller gjorde 3-1 seks minutter ut i andre omgang. En av lagets spillere gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Kolstad på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Kattem er på fjerdeplass med ni poeng.

Lasse Lund dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kolstad spiller neste kamp mot Oppdal 27. mai, mens Kattem møter Trygg/Lade dagen etter.