Jonas Blaasvær Strand sendte Strindheim TF 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 20 minutter. Ved pause sto det 1-0.

Redusert til ti spillere

Bastian Grønli scoret og doblet ledelsen for Strindheim TF 2 seks minutter før slutt. Marius Hovde Johansen (Trond G19) ble utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort seks minutter senere, og Strindheim TF 2 rykket ytterligere ifra da Sander René Gjertsen økte ledelsen etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-0.

Strindheim TF 2s Strand og Aksel Stenseng fikk gult kort. For Trond fikk Filip Ivarsen og Mads Alne Grimstad gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Strindheim TF 2 nummer to på tabellen med åtte poeng, mens Trond er på tiendeplass med null poeng.

Erling Lille dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Strindheim TF 2 spiller neste kamp mot Byåsen TF 5. juni, mens Trond spiller neste kamp mot Stjørdals-Blink.