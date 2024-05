Melum Bjerke ga Fosen ledelsen etter 20 minutter, men Henrik Haugen sørget for balanse i Ørland-regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Fosen tok føringen igjen da Melum Bjerke satte inn 2-1 et kvarter før sidebytte. Ved pause var stillingen 1-2.

Økte ledelsen

Mats Sundet Berg satte ballen i mål noen minutter ut i andreomgangen for Fosen og sørget for at stillingen var 3-1, og etter 69 minutters spill fullførte Melum Bjerke sitt hattrick. Tre minutter før slutt reduserte Ørland da Jakob Killingbergtrø satte inn 2-4-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-4.

Ola Magnus Riseth og Jan Wojciech Cieslak fikk gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Ørland på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Fosen er nummer to med tolv poeng.

Torstein Østigård var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fosen måle krefter med Strindheim TF 3, mens Ørland møter Charlottenlund 2.