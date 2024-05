Etter 45 minutters spill tok Furuflaten ledelsen ved Leona Sofie Larsen Letto. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Kristin Hamnvik fikk nettsus og doblet ledelsen for Furuflaten noen minutter ut i andreomgangen, og Letto scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-0 etter 57 minutter. Furuflaten rykket ytterligere ifra da Lingrasmo økte ledelsen rett etterpå, og Mia Tokle økte ledelsen da hun satte inn 5-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Fem minutter senere scoret Hamnvik sitt andre mål da hun gjorde 6-0, og Lingrasmo scoret igjen da hun gjorde 7-0 etter 68 minutters spill. Ti minutter senere fullførte Furuflaten-angriperen sitt hattrick, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 9-0 for Furuflaten. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 9-0.

Furuflaten topper tabellen

Tromsøstudentenes IL har gått poengløse av banen i alle kampene sine hittil denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Furuflaten på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Tromsøstudentenes IL ligger på sjetteplass med null poeng.

Lars-Johan Larsen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Furuflaten måle krefter med Bardu, mens Tromsøstudentenes IL møter Stakkevollan.