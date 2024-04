Bønes 2 tok ledelsen ved Ingrid Gavle Dale etter 13 minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Bønes 2 rett etterpå. Etter 18 minutters spill var hattricket et faktum for Bønes 2-angriperen, og to minutter senere la en av lagets spillere på til 4-0 for Bønes 2. noen minutter før hvilen var Ny-Krohnborg uheldig og gjorde selvmål. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-5.

Målshow etter pause

Solveig Sætre Ramberg satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 7-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Aurora Lorenzo-Elstad økte ledelsen for Bønes 2 da hun satte inn 8-0 fem minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 0-8.

Mye å se fram til neste runde

Olav Britanus Erdal Mo dømte oppgjøret.

I neste runde skal Ny-Krohnborg måle krefter med Nore Neset 16. april. Bønes 2 møter Østsiden Askøy 23. april.