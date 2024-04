Steffen Andre Skår ga Austevoll ledelsen etter 18 minutter, men K. Bidne sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Etter 57 minutters spill scoret K. Bidne sitt andre mål da han gjorde 2-1, og Sami Ramadan Amie satte ballen i mål etter 90 minutter for Voss og sørget for at stillingen var 3-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Austevolls Noah Møgster Heggestad fikk se det gule kortet. For Voss fikk Kenneth Klette, Shun Lian Nicolay Xu og Håkon Magnusson Lydvo gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter lørdagens kamp er Austevoll nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Voss er på andreplass med ni poeng.

Diad Al-Hatem var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Austevoll møter Gneist 27. april, mens Voss spiller neste kamp mot Bergen Nord.