Kachi sendte Pors i føringen da han satte inn 1-0 etter bare sju minutters spill, men Ali Memed sørget for balanse i Madla-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 20 minutter. Pors tok ledelsen igjen ved Kachi fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Scoret på straffespark

Pors' Pål Røsvik satte inn et straffespark etter 63 minutters spill, og Kachi (Pors) scoret fra ellevemetersmerket et kvarter før full tid. Like etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Fredrik Czybulla Marthinussen reduserte til 2-4. Truls Kristian Meen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Pors fem minutter før slutt. Madla scoret selvmål ved Elias Tamrat Kebede fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-6.

Madlas Ståle Stålinho Sæthre, Thomas Vatland Leidland og Sander Bergset pådro seg gult kort. For Pors fikk Ådne Nordbø og Dennis Garstad gult kort.

Pors topper serien

Etter lørdagens kamp er Madla på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Pors er serieleder med ni poeng.

Marius Clarholm var kampleder.

I neste runde skal Pors måle krefter med Vigør 27. april. Madla møter Start 2 28. april.