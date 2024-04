Lars Nystein Tveita sendte Bamble 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 23 minutters spill, og etter 34 minutter doblet Truls Brubakken ledelsen. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-2.

Hjemmelaget snudde kampen

Kasper Onsrud Ingebretsen reduserte til 1-2 ett minutt etter hvilen, og Johannes Flaatten sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Brevik 2 tok ledelsen ved Per Olav Svendsen to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2.

Ny runde - nye muligheter

Kim Ben var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bamble 2 spiller neste kamp mot Sundjordet 23. april, mens Brevik 2 prøver seg mot Hei 3 tre dager senere.