Ivar Øidvin sendte BI Athletics Bergen i føringen etter 22 minutters spill, og BI Athletics Bergen doblet ledelsen da Lucas Furnes Skottner satte inn 2-0 etter 33 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-2.

Ble utvist

Chris André Mannes (BI Athletics Bergen) scoret 3-0 fra krittmerket sju minutter etter sidebytte, og BI Athletics Bergen rykket ytterligere ifra da Mathias Innerdal økte ledelsen sju minutter senere. Ørnen måtte avslutte kampen med ti spillere etter at Haakon Sørhage Storhaug ble vist det røde kortet etter 71 minutters spill. Ørnens Ali Tawfik ble sendt i dusjen ni minutter senere. Dawit Michael Kahsay (Ørnen) satte inn et straffespark seks minutter før slutt. BI Athletics Bergens Nikolai Walstad scoret på straffe like etterpå. Den endelige stillingen i kampen ble 1-5.

Ørnens Haakon Sørhage Storhaug fikk gult kort. For BI Athletics Bergen fikk Nikolai Walstad, Chris André Mannes, Ivar Øidvin og Amandus Abrahamsen Skog gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter fredagens kamp ligger Ørnen på 13. plass på tabellen med null poeng, mens BI Athletics Bergen er på tredjeplass med tre poeng.

Per-Johan Pileberg Aahjem var dommer i kampen.

BI Athletics Bergen spiller neste kamp mot Trott/Solid/Stord 2 18. april, mens Ørnen møter Austevoll 2 to dager senere.