Surnadal fikk et forsprang da Mogstad satte inn 1-0 etter 14 minutters spill, og Surnadal-spilleren doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 ti minutter senere. Eiri Henriksdotter Blekken satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 32 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 etter første omgang.

Økte ledelsen

Da det var spilt en halv time i andreomgangen, var hattricket et faktum for Mogstad. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-0.

Surnadal leder serien

Etter søndagens kamp er Surnadal nummer én på tabellen med tre poeng, mens Åndalsnes/Langfjorden er på sjuendeplass med null poeng.

Trygve Felix Zamora Høisæter var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Surnadal måle krefter med Træff/Ekko/Aureosen, mens Åndalsnes/Langfjorden møter Træff/Ekko/Aureosen.