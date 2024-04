Lillestrøm 2s Leandro Neto scoret fra ellevemeteren etter 28 minutters spill. Rosenborg 2 utlignet til 1-1 da Andersson satte ballen i mål åtte minutter senere, og samme mann ga Rosenborg 2 ledelsen etter 39 minutter. Daniel Skaarud sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 like etterpå. Rosenborg 2 tok ledelsen igjen ved Morgan Arnstad to minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2 etter første omgang.

Hjemmelaget økte ledelsen

Pawel Chrupalla sørget for Rosenborg 2-jubel da han satte inn 4-2 etter et kvarter av andre omgang. Tobias Solheim Dahl var uheldig og scoret selvmål for Rosenborg 2 fire minutter senere. Etter 69 minutters spill scoret Rosenborg 2 ved Magnus Holte. Dermed endte kampen 5-3.

Rosenborg 2s Pawel Chrupalla pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Rosenborg 2 nummer ni på tabellen med tre poeng, mens Lillestrøm 2 er på 13. plass med null poeng.

Espen Tømmervold var dommer i kampen.

Rosenborg 2 bryner seg på Mosjøen 28. april, mens Lillestrøm 2 spiller neste kamp mot Strømsgodset 2 dagen etter.