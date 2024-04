Malach Mabior Alier sendte Hareid 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 13 minutter, men fire minutter senere utlignet Tesfay for Ørsta/Hovdebygda 2. etter 20 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 2-1, og Ørsta/Hovdebygda 2-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 3-1 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-3.

Ørsta / Hovdebygda 2 tok seieren etter målrik andreomgang

Valentino Alnes reduserte til 2-3 noen minutter ut i andre omgang. Etter 58 minutter scoret Ørsta/Hovdebygda 2 ved Adrian Takseth Sundalskleiv. Nikolai Pilskog Bjørdal var uheldig og satte ballen i eget mål for Ørsta/Hovdebygda 2 ti minutter senere. David Aklestad satte inn 5-3 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og samme spiller økte til 6-3 for bortelaget ni minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-6.

Ørsta / Hovdebygda 2 leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Hareid 2 på fjerdeplass på tabellen med null poeng, mens Ørsta/Hovdebygda 2 er på førsteplass med seks poeng.

Tor Henning Andersen var kampleder.

Hareid 2 spiller mot Blindheim 3 4. mai, mens Ørsta/Hovdebygda 2 spiller neste kamp mot Langevåg 2 15. mai.