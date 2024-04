Martine Lien Forbord sendte Malvik 2 i ledelsen etter 25 minutters spill. Ved pause sto det 1-0.

Hegra klarte ikke nærme seg

Kaja Gresseth sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 åtte minutter etter hvilen. Stensaas sørget for at Malvik 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-1.

Slik spilles neste runde

Mikael Marius Hansen var kampleder.

I neste runde skal Malvik 2 måle krefter med Fram Skatval 25. april, mens Hegra møter Byåsen samme dag.