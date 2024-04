Soboniak ga Hitra ledelsen etter 15 minutter, og Aries Marvic Marquez scoret og doblet ledelsen for Hitra. Etter 37 minutters spill scoret Soboniak igjen da han gjorde 3-0. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 3-0.

Dro ifra

Tre minutter etter sidebytte fullførte Hitra-angriperen sitt hattrick, og Tim Andreas Stensø Strøm satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Hitra ett minutt senere. Soboniak scoret igjen da han gjorde 6-0 etter 62 minutter. Theo Fossland reduserte til 1-6 for Astor 3 seks minutter senere, og Astor 3 reduserte til 2-6 ved Mohamad Ahmad Almohamad etter 90 minutters spill. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Linus Hammerhaug Selvåg satte inn 7-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-2.

Hitras Marquez fikk gult kort. For Astor 3 fikk Jonas Træthaug Moen og Fossland gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Magnus Alstad var dommer i oppgjøret.

Hitra bryner seg på Trygg/Lade 25. april, mens Astor 3 spiller neste kamp mot Orkla 2 dagen etter.