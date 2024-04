Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 tok ledelsen ved Mia Karlsen etter 40 minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-1.

Målshow i andre omgang

Dragsten fikk nettsus og doblet ledelsen for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 etter 59 minutters spill, og Linnea Welvang Totland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 like etterpå. Et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Dragsten satte inn 4-0 for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2, og ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Milla Johnsen Gajdasevic satte inn 5-0. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-5.

Remyra 2 / Fram 2 / Tangmoen 2 leder serien

Det var Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2s tredje seier på rad.

Etter mandagens kamp er Selbu nummer seks på tabellen med null poeng, mens Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 er på førsteplass med ni poeng.

Tormod Larsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Selbu måle krefter med Sverre/Nessegutten, mens Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 møter Hegra.