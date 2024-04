Her er dagens målscorere for Ramsøy/Nordsiden/Apollo: Hellebø med tre mål, Iris Hanuren-Valestrand med to mål og Sandra Herfindal Kvalstad.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Tok over tredjeplassen

Etter tirsdagens kamp er Bergen Nord 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Ramsøy/Nordsiden/Apollo ligger på tredjeplass med tre poeng.

Ahmad Suhail Farkhari var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. april. Bergen Nord 2 skal spille mot Skogsvåg, mens Ramsøy/Nordsiden/Apollo møter Stanghelle/Dale/Vaksdal.