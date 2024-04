Jonas Aunan sendte Levanger 4 tidlig i ledelsen, og Siem Teklehaymanot Tesfamariam doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 15 minutters spill. Etter 30 minutter reduserte Arn Frisendal til 1-2 for Namdalseid, og ti minutter senere scoret Morgan Måøy Sæther for Namdalseid. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 til pause.

Målshow i andre omgang

Namdalseid fikk et forsprang da Odin Skjengen-Hågensen satte inn 3-2 etter 51 minutters spill, og Sæther scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 fem minutter senere. Sigve Olai Hansen økte til 5-2 for samme lag et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-5.

Christopher Bratberg og Peder Matheo Brørs fikk gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Kjell Rune Ingvaldsen var kampleder.

30. april skal Levanger 4 møte Gullvikmoen 2, mens Namdalseid møter Inderøy.