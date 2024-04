Den første omgangen endte målløs. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Ble utvist

Lillesand gikk opp i 1-0-ledelse ti minutter ut i andreomgangen. Fem minutter senere ble Express 2s Sindre Aagre Larsen sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, men Eirik Husebye Sannæs sørget for balanse i Express 2-regnskapet da han satte inn 1-1 sju minutter før slutt. Thomas Stensland ga laget sitt ledelsen da han satte inn 2-1-målet sju minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-1.

Express 2s Vivian Carter Thornton fikk gult kort. For Lillesand fikk Håkon Birkeland Flaa gult kort.

Tok over femteplassen

Lillesand har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter mandagens kamp er Express 2 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Lillesand ligger på sjetteplass med tre poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lillesand spiller neste kamp mot Imås 25. april, mens Express 2 prøver seg mot Tobienborg 30. april.