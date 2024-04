Sindre Emiil Rimereit ga Vindbjart ledelsen tidlig med sitt mål etter kun fem minutters spill, og Jet Kevin Ryen-Read (Vindbjart G19) scoret 2-0 på straffe ti minutter senere. Etter 20 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Oliver August Daland reduserte til 1-2, og etter 37 minutters spill utlignet samme spiller for Donn. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 etter første omgang.

Målbonanza etter hvilen

Valdemar Andersen sendte Donn i ledelsen etter et kvarter av andreomgangen, og Erlend Hauge sørget for at stillingen var 4-2 et kvarter før full tid. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Donn-spilleren satte inn 5-2. Dermed endte oppgjøret 5-2.

Donns Fredrik Østhus og Bo Skeie Bjørnsson fikk se det gule kortet. For Vindbjart fikk Bjørnar Rimereit og Espen Sebastian Vårdal gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Donn nummer to på tabellen med seks poeng, mens Vindbjart er på sjuendeplass med tre poeng.

Jesper Vidringstad Abrahamsen var dagens dommer.

9. april er det ny kamp for Donn. Da møter de Våg. Vindbjart skal måle krefter med Vigør samme dag.