Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2 tok ledelsen da Yuel Muzello Tekle scoret etter 17 minutter, og Adam Iversen Hungnes scoret og doblet ledelsen for Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2 fire minutter senere. Jakob Skaarhaug Langedal økte ledelsen for Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2 da han satte inn 3-0 etter 22 minutters spill, og samme spiller la på til 4-0 for Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2 fire minutter senere. Yuel Muzello Tekle scoret igjen da han gjorde 5-0 etter 27 minutter. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 5-0.

Kjøkkelvik / Olsvik / Loddefjord 2 dro ifra

Jakob Skaarhaug Langedal fikk sitt hattrick et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-0.

Mye å se fram til neste runde

Etter tirsdagens kamp ligger Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2 på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Vestsiden-Askøy 2 er på niendeplass med null poeng.

Parnanthu Reji Prabaharan dømte kampen.

16. april er det ny kamp for Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord 2. Da møter de Nordnes 2. Vestsiden-Askøy 2 skal måle krefter med Fyllingsdalen 3 samme dag.