Alexander-Bork Carlsen Stien sendte Nymark i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 15 minutters spill, men Vegard Kristoffersen Thoresen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fem minutter senere. Nymark tok føringen på nytt da Rachad satte inn 2-1 etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Nymark-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Kristoffer Brunvatne Ørevik la på til 4-1 for Nymark etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-1.

Klatret på tabellen

Nymark og Sandviken/Varegg står begge med tre poeng.

Benjamin Abedinovski var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 16. april. Nymark skal spille mot Bjarg, mens Sandviken/Varegg møter Baune.