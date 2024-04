Elias Caspersen Egerton sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 36 minutter, og Asgeir Eliassen doblet ledelsen for Tromsdalen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. I siste minutt av første omgang økte Tromsdalen ved Celius. Etter halvspilt kamp sto det 0-3.

Tromsdalen økte ledelsen

Markus Ottesen økte ledelsen for Tromsdalen da han satte inn 4-0 to minutter etter hvilen, og Celius scoret igjen da han gjorde 5-0 rett etterpå. Etter 56 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Henrik Elias Berglund reduserte for Senja etter 80 minutter. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-6.

Senjas Mathias Johnsgård fikk se det gule kortet. For Tromsdalen fikk Kent Malic Swaleh og Elias Caspersen Egerton gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Egil Bertheussen dømte kampen.