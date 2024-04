Chen Kambale Kabulu sendte Røros i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter åtte minutter, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 35 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Målshow etter pause

Fem minutter ut i andre omgang tok Tynset 2 ledelsen ved Niftalem Simon Bereke, og Tynset 2s nummer fem sørget for Tynset 2-jubel da han satte inn 3-1 ti minutter senere. Ellev Vang Odden satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Tynset 2 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-4.

Slik spilles neste runde

Baard Enget dømte kampen.

I neste runde skal Røros måle krefter med Kvikne 17. april, mens Tynset 2 møter Alvdal samme dag.