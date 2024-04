Gimletroll tok en tidlig ledelse etter scoring av Granseth. Etter kun ti minutter ble vondt til verre for Vigør, da Fabian Revheim-foss doblet ledelsen for Gimletroll. Sander Lislevand Mølland la på til 3-0 for Gimletroll fire minutter senere, og etter 17 minutters spill scoret Granseth sitt andre mål da han gjorde 4-0. Ti minutter senere fullførte Gimletroll-spilleren sitt hattrick, og etter 30 minutter økte gjestene ved Mølland. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Julian Omdal Larsen satte inn 7-0 for samme lag. Lagene gikk til pause på stillingen 0-7.

Var suverene i andre omgang

Gøran Breilid økte ledelsen for Gimletroll da han satte inn 8-0 ti minutter ut i andre omgang, og Leon Stokkeland Salazar satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for Gimletroll like etterpå. Gjestene økte ledelsen da Breilid satte ballen i nettet et kvarter før slutt. Dermed var stillingen 10-0, og Granseth scoret igjen da han gjorde 11-0 sju minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-11.

Gimletroll klatret til andreplass

Gimletroll står uten poengtap så langt i år.

Etter tirsdagens kamp er Vigør på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Gimletroll ligger på andreplass med tolv poeng.

Bendik Nikolay Helberg Langeland dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 13. april. Vigør skal spille mot Vindbjart, mens Gimletroll møter Våg.