Kolstad fikk en kjempestart på kampen da Leon Rene Hansen sendte laget sitt i ledelsen etter kun åtte minutter. Alvdal scoret selvmål ved Lars Neslund Samuelshaug etter 22 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Kolstad økte ledelsen

Joakim Hvitsand la på til 3-0 for Kolstad seks minutter etter hvilen. Henrik Skaret Kristoffersen reduserte til 1-3 for Alvdal etter 69 minutter. Han hadde nylig entret banen. Edvard Skogset Haagensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Kolstad rett etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-1.

Spennende runde i vente

Daniel Nord Warholm dømte oppgjøret.

20. april er det ny kamp for Kolstad. Da møter de Trønder-Lyn. Alvdal skal måle krefter med Tiller 2 21. april.