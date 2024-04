Imås/Jerv tok føringen da Sølve Sødal satte inn 1-0 etter bare tre minutter, men Fløy gjorde 1-1 noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Marcus Matheussen sendte Imås/Jerv i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 tre minutter etter pause, og Otto Mathias Thorbjørnsen Mork sørget for at resultattavla viste 3-1 sju minutter senere. Fløy satte inn 2-3 seks minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Imås/Jerv på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Fløy er nummer seks med ett poeng.

Jesse Sætra var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fløy måle krefter med Vindbjart, mens Imås/Jerv møter Randesund.