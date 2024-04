Rørvik fikk en drømmeåpning på kampen da en spiller sendte laget sitt i ledelsen etter kun to minutter, og Odin Valø Nygaard fikk nettsus og doblet ledelsen for Rørvik like etterpå. Isak Øvereng Borgan satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 17 minutters spill, og Oliver Vareide Giskås satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Rørvik to minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Forsvarte ledelsen

Fem minutter ut i andre omgang reduserte Nærøy da Eirik Leirvik satte inn 1-4-målet, og rett etterpå scoret Nærøy-angriperen igjen da han gjorde 2-4. Etter 62 minutter scoret en av lagets spillere sitt andre mål da han gjorde 5-2, og en spiller fikk sitt hattrick åtte minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-2.

Slik spilles neste runde

Robin Johannes Tuven Tømmermo var kampleder.

I neste runde skal Rørvik måle krefter med Flatanger 21. april. Nærøy møter Overhalla 22. april.