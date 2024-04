Maja Kolodziej ga Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød en tidlig ledelse i kampen allerede etter fire minutter, og Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød doblet ledelsen da Nathalia Rasmussen Bach satte inn 2-0 åtte minutter senere. Etter 17 minutters spill scoret Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød-spilleren igjen da hun gjorde 3-0. Tea Sundberg Bjelland reduserte til 1-3 for Gjerstad fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-3.

Dommeren pekte på straffemerket

Bjelland (Gjerstad 7er J17) satte inn et straffespark noen minutter etter hvilen, og fire minutter etter pause fullførte samme spiller sitt hattrick. Bjelland ga Gjerstad ledelsen et kvarter før slutt, og Cathrine Normann sørget for jubel da hun satte inn 5-3 ett minutt før full tid. Ett minutt før slutt økte avstanden mellom lagene da Ingrid Amalie Aasbø satte inn 6-3 for vertene. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-3.

Spennende runde i vente

Rune Byremo var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gjerstad spiller neste kamp mot Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort 23. april, mens Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød møter Lillesand to dager senere.