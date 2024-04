Henrik Hegerlund ga Trauma ledelsen tidlig i kampen etter bare fire minutter, og Trauma doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Brian Halmøy Knutsen økte ledelsen for Trauma da han satte inn 3-0 etter 17 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Scoring fra elleve meter

Traumas Knutsen satte inn et straffespark fire minutter etter hvilen, og David Anders Mackrill økte ledelsen da han satte inn 5-0 like etterpå. Anders Hauland Parnemann satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Trauma, og Mackrill scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-0 etter 60 minutter. Sju minutter senere reduserte Harald Dalsmo til 1-7 for Froland. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Christian Thomassen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var årets første seier for Trauma.

Etter torsdagens kamp ligger Trauma på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Froland er på åttendeplass med ett poeng.

Sebastian Næss Olsen dømte oppgjøret.

Trauma spiller neste kamp mot Grane Arendal 2 26. april, mens Froland møter Birkenes 3. mai.