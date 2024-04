Daniel Lund Augland sendte Lillesand i ledelsen etter et kvarters spill, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Redusering etter pause

Casper Storm Jørgensen la på til 3-0 for Lillesand da det var spilt en halv time i andreomgangen. Like etterpå reduserte Imås/Jerv 3 til 1-3, og Imås/Jerv 3 scoret to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-2.

Lillesand serieleder

Etter torsdagens kamp er Lillesand serieleder på tabellen med fire poeng, mens Imås/Jerv 3 er på femteplass med tre poeng.

Kjell Ivar Lundvall var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 26. april. Lillesand skal spille mot Birkenes, mens Imås/Jerv 3 møter Donn 2.