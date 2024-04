Christian Slotsvik sørget for at Valder/Vigra/Ellingsøy fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter ni minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 etter første omgang.

Valder / Vigra / Ellingsøy forsvarte ledelsen

Ludvik Skodje doblet ledelsen da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang. To minutter før slutt reduserte Iver Kjeldberg Solevåg til 1-2 for Blindheim 2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-1.

Valder/Vigra/Ellingsøys Skjult personinfo fikk se det gule kortet. For Blindheim 2 fikk Noah Breivik Hagerup og Andreas Storeide gult kort.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Valder/Vigra/Ellingsøy på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Blindheim 2 er nummer fem med null poeng.

Abubakar Abdullahi Ali dømte kampen.

25. april er det ny kamp for Blindheim 2. Da møter de Ørskog/Stordal. Valder/Vigra/Ellingsøy skal måle krefter med SIF/Hessa 5. mai.