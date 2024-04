Truls Solvang Ristesund sendte Ny-Krohnborg 2 i føringen etter et kvarters spill, men Kjetil Mæland Aasebø utlignet for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy etter 45 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Tok alle poengene

Furland sørget for at Ny-Krohnborg 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøys Patrick André Wingaard fikk gult kort. For Ny-Krohnborg 2 fikk Najiib saciid hassan, Markus Andrè Kvalsvik, Jacob Wolff Vatle, Truls Solvang Ristesund, Ara Adnan Rauf og Bahram Khan gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter søndagens kamp er Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Ny-Krohnborg 2 er nummer to med seks poeng.

Kjell Martin Gilleshammer var kampleder.

27. april skal Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy møte Vestsiden-Askøy 2, mens Ny-Krohnborg 2 møter Vadmyra 3.