Utleira tok ledelsen ved Matilde Romundstad Sæter bare noen minutter ut i første omgang, og Nila Groven-Storrøsten scoret og doblet ledelsen for Utleira. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 til pause.

Utleira holdt stand

Etter 62 minutter la Vilja Kvam Gorseth på til 3-0 for Utleira. Terese Solbakken reduserte til 1-3 for Remyra 2/Stjørdals-Blink 2/Fram 2 fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-1.

Slik spilles neste runde

Mohammed Naim Alsayed var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Utleira måle krefter med Oppdal 25. april, mens Remyra 2/Stjørdals-Blink 2/Fram 2 møter Singsås/Sokna/Støren samme dag.