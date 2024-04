Jonas Zakaria Tobiassen Othman ga Vigør ledelsen etter 18 minutter, men Emilian Strømstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 sju minutter senere. Felix Salseggen Tranekær sendte Våg i føringen etter 27 minutters spill, og ni minutter senere fikk Våg straffespark. Odland scoret 3-1-målet. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Straffemål

Aria Amiri økte til 4-1 for Våg noen minutter ut i andre omgang, og Joachim Gitlestad Holteberg (Våg G15) scoret 5-1 fra krittmerket etter 53 minutter. Samme lag rykket ytterligere ifra da Oscar Gundersen Little økte ledelsen fire minutter senere, og etter 62 minutters spill scoret Odland sitt andre mål da han gjorde 7-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-7.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter lørdagens kamp er Vigør på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Våg ligger på andreplass med 13 poeng.

Daniel Fredriksen var kampleder.

I neste runde skal Vigør måle krefter med Flekkefjord 27. april, mens Våg møter Vindbjart samme dag.