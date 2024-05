Vebjørn Løkkebø sendte Baune 2 foran da han satte inn 1-0 allerede etter fire minutter. Etter et kvarters spill ble vondt til verre for Valestrand Hjellvik 2, da Talle doblet ledelsen for Baune 2. like etterpå økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 3-0, og Torstein Lunde satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Baune 2. John-Erlend Bø satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 36 minutter, og to minutter senere økte avstanden mellom lagene da Lunde satte inn 6-0 for Baune 2. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 6-0.

Baune 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter etter sidebytte vartet Talle opp med hattrick, og Baune 2 økte ledelsen da Johan Skrede satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 8-0. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Talle sitt fjerde mål da han gjorde 9-0, og Baune 2 rykket ytterligere ifra da Erlend Orrestad Nilsen økte ledelsen rett etterpå. Lars Thorsnes Lefdal økte til 11-0 for Baune 2 etter 68 minutters spill, og Eirik Stokkenes økte ledelsen da han satte inn 12-0 seks minutter senere. Løkkebø scoret igjen da han gjorde 13-0 sju minutter før slutt, og like etterpå scoret Skrede igjen da han gjorde 14-0. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 14-0.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Baune 2 nummer to på tabellen med elleve poeng, mens Valestrand Hjellvik 2 er på tiendeplass med null poeng.

Hadi Abullah var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Baune 2 måle krefter med Nest-Sotra 2, mens Valestrand Hjellvik 2 møter Frøya 2.