Mika Wold sendte Reinen i ledelsen etter 27 minutter, og fem minutter senere doblet Bruvold ledelsen til Reinen. Viljar Nergaard satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Reinen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-0.

Straffescoring

To minutter etter sidebytte scoret Reinen-spilleren sitt andre mål da han gjorde 4-0, og sju minutter senere scoret Bruvold igjen da han gjorde 5-0. Etter et kvarter av andreomgangen økte Reinen ved Leo Fjeldsøe Davies, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Lou Bonnemaire satte inn 7-0 for vertene. Etter 60 minutters spill vartet Bruvold opp med hattrick, og Leo Fjeldsøe Davies scoret sitt andre mål da han gjorde 9-0 ett minutt senere. Etter 63 minutter la Miliam Simonsen på til 10-0 for samme lag, og samme lag la på til 11-0 åtte minutter senere. Wold satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter før slutt, og en spiller økte ledelsen da han satte inn 13-0 fire minutter senere. Etter 80 minutters spill fikk samme lag straffespark, og Bruvold scoret fra krittmerket. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 14-0.

Topper tabellen

Reinen står uten poengtap så langt denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Reinen serieleder på tabellen med tolv poeng, mens Tromsø 4 er på fjerdeplass med seks poeng.

Peder Kristian Lyngmo-Fossli var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Reinen måle krefter med Fløya 2, mens Tromsø 4 møter Stakkevollan/Skarp 2.