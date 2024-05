NTNUI 2 tok ledelsen ved Odd Rune Dvergsdal etter 24 minutter. Sju minutter senere ble vondt til verre for Vanvik, da Sørmo doblet ledelsen for NTNUI 2. Mikkel Dahl Aasbø reduserte til 1-2 etter 39 minutters spill. Seks minutter senere scoret Sørmo igjen da han gjorde 3-1. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

NTNUI 2 økte ledelsen

Robert Jagiello økte til 4-1 for NTNUI 2 fire minutter før slutt, og rett etterpå fullførte Sørmo sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Vanviks Daniel Raudberget fikk gult kort.

Ble værende på femteplass

Etter onsdagens kamp er NTNUI 2 nummer fem på tabellen med ni poeng, mens Vanvik er på sjuendeplass med fem poeng.

Helge Andre Løkeland dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vanvik måle krefter med Ranheim 3, mens NTNUI 2 møter KIL/Hemne 2.