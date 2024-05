Etter 14 minutter fikk Melhus/Gimse/Gauldal straffespark. P. Berg scoret fra krittmerket. Heine Sletten Østerås sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 37 minutters spill. P. Berg sendte Melhus/Gimse/Gauldal i føringen på nytt da han satte inn 2-1 tre minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Målbonanaza etter pausen

Johannes Gaertner utlignet da han satte inn 2-2 etter 65 minutter. Ni minutter senere fullførte P. Berg sitt hattrick. David Folde Eggen scoret for Melhus/Gimse/Gauldal åtte minutter før slutt, slik at resultattavla viste 4-2. Ranheim TF 2 reduserte til 3-4 ved Dani Samsom Yohans fire minutter senere. Odin Aleksander Høiseth sørget for jubel da han satte inn 5-3 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-5.

Nicklas Richard Nyland Kracht og P. Berg pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter torsdagens kamp er Ranheim TF 2 på femteplass på tabellen med fem poeng, mens Melhus/Gimse/Gauldal er serieleder med sju poeng.

Yngve Lerfald var kampleder.

I neste runde skal Ranheim TF 2 måle krefter med Nidelv/Utleira 15. mai, mens Melhus/Gimse/Gauldal møter Tiller 2 samme dag.