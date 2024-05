Nessegutten/Skogn tok ledelsen ved Ørjan Skarsbakk Dalheim etter elleve minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-1.

Lånke / Fram hentet inn ledelsen

Noen minutter etter sidebytte scoret Markus Woldseth for Lånke/Fram, og vertene tok ledelsen da Peder Fjellanger Overvik satte inn 2-1 fire minutter etter hvilen. Noah André Lagesen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Vetle Bjørgan Holt sendte samme lag foran igjen da han satte inn 3-2 etter 58 minutters spill, men Noah André Lagesen utlignet da han satte inn 3-3. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-3.

Lucas-André Flôrez-Gjertsen (Lånke/Fram G14) og Svein Andre Lagesen (Nessegutten/Skogn G14) fikk begge gult kort.

Troner på topp

Etter torsdagens kamp er Lånke/Fram på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Nessegutten/Skogn er nummer tre med sju poeng.

Håvard Sundt Solberg dømte oppgjøret.

16. mai er det ny kamp for Lånke/Fram. Da møter de Sparbu/Byafossen. Nessegutten/Skogn skal måle krefter med Neset/Aasguten samme dag.