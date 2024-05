David Mathias Eilertsen sendte Senja tidlig i føringen, men Botchway sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Jørgen Fredrik Larssen hadde akkurat blitt byttet inn da han sendte Senja i ledelsen 2-1 etter 27 minutter. Hamna scoret selvmål noen minutter før hvilen da Markus Hardy var uheldig. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Hamna pådro seg utvisning

Etter 57 minutters spill økte Senja ved Kenneth Matthew Winther. Etter 68 minutter reduserte Hamna ved Birk Berg-Johansen, og Botchway scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-4 ti minutter senere. Seks minutter før slutt ble Mikkel Boge-Olsnes Aarseth (Hamna) utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Hamnas Sindre Risnes Åbodsvik forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort seks minutter senere, men Håkon Nerdal sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 etter 90 minutters spill. Rett etterpå vartet Botchway opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-4.

Hamnas Birk Berg-Johansen, Tobias Lind og Martin Wibe Rypdal pådro seg gult kort. For Senja fikk Preben Berg Fosseng gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter lørdagens kamp er Hamna på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Senja ligger på femteplass med ni poeng.

Ragnar Brage Dahl dømte oppgjøret.

Hamna prøver seg mot Finnsnes 25. mai, mens Senja spiller neste kamp mot Tromsdalen 2 3. juni.