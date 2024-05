Toril Nystuen ga Dombås ledelsen tidlig etter kun seks minutters spill, og Engen scoret og doblet ledelsen for Dombås rett etterpå. Etter elleve minutter økte avstanden mellom lagene da Live Hagevold satte inn 3-0 for Dombås, og to minutter senere la Engen på til 4-0. 19-åringen laget hattrick da hun la på til 5-0 noen minutter før pause, og Hanne Halgunset økte ledelsen for Dombås da hun satte inn 6-0 etter 45 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 0-6.

Målbonanza etter hvilen

Ni minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Nystuen satte inn 7-0, og Dombås økte ledelsen da Engen satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 8-0. Dombås rykket ytterligere ifra da Maria Hole økte ledelsen etter 64 minutter. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 0-9.

Dombås leder serien

Etter lørdagens kamp er Faaberg nummer fem på tabellen med null poeng, mens Dombås er serieleder med seks poeng.

Samir Krndzija var dagens dommer.

Dombås spiller neste kamp mot Roterud 26. mai, mens Faaberg bryner seg på Roterud 2. juni.