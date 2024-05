Merete Myrvang ga Seljord en tidlig ledelse etter bare tre minutters spill, og Ingrid Barstad Birkrem fikk nettsus og doblet ledelsen for Seljord rett etterpå. Herkules 2 scoret etter kun åtte minutter. Oda Jonskås Bekhus sørget for at resultattavla viste 3-1 åtte minutter senere, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Seljord. Herkules 2s Eileen Wahlstrøm Jorang scoret selvmål etter en halv time. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1.

Dominerte andre omgang

Kristine Dyrland la på til 6-1 for Seljord noen minutter etter pause, og åtte minutter ut i andre omgang scoret Birkrem sitt andre mål da hun gjorde 7-1. Samme spiller laget hattrick da hun ordnet 8-1 like etterpå, og etter 40 minutter vartet Bekhus opp med hattrick. Bekhus økte ledelsen for Seljord da hun satte inn 10-1 tre minutter senere, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte Seljord ved Julianne Dyrland. J. Dyrland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-1 for Seljord fire minutter senere, og etter 50 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Ido Maye Hiis satte inn 13-1. Rett etterpå var hattricket et faktum for J. Dyrland. Herkules 2 gjorde 2-14 tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 14-2.

Seljord topper serien

Det var Seljords andre seier på rad, og de har dermed full pott i år.

Etter onsdagens kamp er Seljord serieleder på tabellen med seks poeng, mens Herkules 2 er på fjerdeplass med fire poeng.

Morten Malsten var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Seljord bryner seg på Bamble 23. mai, mens Herkules 2 spiller neste kamp mot Bamble 3. juni.