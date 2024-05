Den første omgangen endte målløs. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Målbonanza etter hvilen

August Mikelskas sendte Kviteseid 2 i ledelsen tre minutter etter pause. En av lagets spillere var uheldig og satte ballen i eget mål for Åmdal-Tokke fire minutter senere. Kviteseid 2 rykket ytterligere ifra da Sondre Sandnes Sandland økte ledelsen to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-3.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter oppgjøret har både Åmdal-Tokke og Kviteseid 2 tre poeng.

Jon Håvard Anundskås dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kviteseid 2 måle krefter med Treungen, mens Åmdal-Tokke møter Vinje.