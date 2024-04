Greipstad tok ledelsen etter 16 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Våg 2 hentet inn ledelsen

En spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 46 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-1.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter oppgjøret har både Våg 2 og Greipstad fire poeng.

Thomas Haarr var kampleder.

I neste runde skal Våg 2 møte Fløy, mens Greipstad møter Vigør 3.