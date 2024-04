Fem minutter før hvilen tok Selbu ledelsen ved Håkon Wickstrøm Renå. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Nikolai Valli fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter etter pause, og Hans Baro Rolseth Holt økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 63 minutter. Selbu rykket ytterligere ifra da Magnus Guldseth Aftret økte ledelsen et kvarter før slutt, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Tom Erik Engan satte inn 5-0. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Ola Kosberg satte inn 6-0 for Selbu. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-0.

Selbus Helmer Gullbrekken pådro seg gult kort. For Ekne fikk Tobias Thørring og Martin Enstad gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Selbu på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Ekne ligger på ellevteplass med null poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Selbu måle krefter med Sverre, mens Ekne møter Tangmoen 2.