Vegar Johansen Vatle sendte Romolslia/Flatås/Kolstad tidlig i ledelsen, men Ali Asghari sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 18 minutter. Even Selnes sendte Orkla 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 like etterpå, og Sander Stenvik Dyrvik sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter før sidebytte. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da E. Selnes satte inn 4-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1 til pause.

Økte ledelsen

Et kvarter før full tid la Manasseh Medard Bucumi på til 5-1 for Orkla 2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Orkla 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Romolslia/Flatås/Kolstad er på sjetteplass med tre poeng.

Aymen Said var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Romolslia/Flatås/Kolstad spiller neste kamp mot Orkanger 7. mai, mens Orkla 2 prøver seg mot Rosenborg to dager senere.