Eirik Kile Innleggen sendte Heddal foran da han satte inn 1-0 fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Dominerte etter hvilen

Etter 65 minutter doblet Heddal ved Adrian Svendsen, og Sander Røys Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter før slutt. Like etterpå la Oskar Høyset Andersen på til 4-0 for Heddal. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-0.

Heddals Tom Boeckel pådro seg gult kort. For Tollnes 2 fikk Daniel Ismael Kareem Jaf og Sindre Lauvdal Larsen gult kort.

Klatret på tabellen

Tollnes 2 har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Heddal på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Tollnes 2 ligger på ellevteplass med null poeng.

Irfan Göktas dømte oppgjøret.

9. mai skal Heddal møte Siljan, mens Tollnes 2 møter Drangedal.