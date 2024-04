Marius Landsvik sendte Hovding 7er tidlig i ledelsen, og Rydland scoret og doblet ledelsen for Hovding 7er etter kun fire minutter. Ni minutter senere reduserte Arna-Bjørnar 7er til 1-2. Landsvik scoret selvmål for Hovding 7er etter 18 minutters spill. Arna-Bjørnar 7er tok ledelsen ved Thomas Garnes seks minutter senere, men fire minutter før sidebytte scoret Simen Nilsen for Hovding 7er. Rydland scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-3 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-3.

Målbonanza etter hvilen

Mads Lygum Bertelsen sørget for at stillingen var 5-3 fem minutter ut i andreomgangen, og Rydland fikk sitt hattrick tre minutter senere. Samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-3 for Hovding 7er, og Hovding 7er rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter 41 minutter. Etter 53 minutters spill la Preben Guillermo Rongved på til 9-3 for Hovding 7er. Arna-Bjørnar 7er satte inn 4-9 like etterpå. Mads Nilsen økte til 10-4 for Hovding 7er to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 10-4.

Leder serien

Arna-Bjørnar har ikke tatt poeng på sine tre første kamper.

Etter torsdagens kamp ligger Hovding på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Arna-Bjørnar er på niendeplass med null poeng.

Helge Alfheim var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hovding bryner seg på Eikanger 5. mai, mens Arna-Bjørnar spiller neste kamp mot Nest-Sotra.