Her er dagens målscorere for Romolslia: Matias Holter.

Disse kom på scoringslisten for Trond 2: Vemund Brodtkorb Marøy med to mål, Benjamin Skjærpe Cortez med to mål og Julian Finsland Ese med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Hamza Mamega Abduselam pådro seg gult kort.

Trond 2 serieleder

Det var Trond 2s fjerde strake trepoenger, og de har dermed full pott i årets sesong.

Etter mandagens kamp ligger Trond 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Romolslia er på tiendeplass med null poeng.

Esey Tesfalem Fikadu var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 13. mai. Trond 2 skal spille mot Åfjord, mens Romolslia møter Melhus 2/Gimse 2.