Det ble ingen lyd av nettsus før hvilen. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0 midtveis.

Dominerte etter pause

Nora Aune Køhler sendte Ranheim foran da hun satte inn 1-0 fem minutter ut i andre omgang, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Ranheim. Etter 58 minutters spill var hattricket et faktum for Ranheim-angriperen, og Johanne Jenssen Fløde la på til 4-0 for Ranheim rett etterpå. En spiller reduserte for Trygg/Lade etter 64 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-1.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Ranheim på fjerdeplass på tabellen med åtte poeng, mens Trygg/Lade er på førsteplass med ni poeng.

Sundus Riad Darwich var dommer.

I neste runde skal Ranheim møte KIL/Hemne, mens Trygg/Lade møter Sjetne.